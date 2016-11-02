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2 ноября 2016 г.

Мемориальное панно «Мы победили» Ставрополя признано лучшим в России

В Москве подвели итоги международного конкурса визуальной рекламы «ЗНАК – 2016», в котором Ставропольское мемориальное панно «Мы победили», установленное на территории мемориала «Вечная слава» в краевом центре, заняло первое место.

Напомним, что решение о проведении всенародной акции «Помним! Гордимся!» было принято в год 70-летия Великой Победы. Жители Ставрополя принесли в пункты обработки информации фотографии из своих семейных архивов. Сегодня мемориальное панно – один из самых посещаемых народных мемориалов в Ставрополе, на котором размещено более десяти тысяч фотографий. В рамках международной выставки снимки Ставропольского мемориального панно выставлены в экспозиции лучших работ в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/memorialnoe_panno_my_pobedili_stavropolya_priznano_luchshim_v_ro_97698.html
Фотография к статье Мемориальное панно «Мы победили» Ставрополя признано лучшим в России
Мемориальное панно «Мы победили!» в Ставрополе
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