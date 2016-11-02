День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
2 ноября 2016 г.

Лучшие добровольцы живут на Ставрополье

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский форум добровольцев, которые обменялись опытом и обсудили основные векторы развития движения.

В рамках форума также подвели итоги конкурса «Доброволец России — 2016», где рассматривалось свыше полутора тысяч заявок. В итоге экспертная комиссия определила 54 финалиста. Как сообщили в краевом Центре молодежных проектов, пятеро из них – представители Ставропольского края.

В итоге двое наших земляков оказались в числе победителей: специалист Ставропольского краевого центра молодежных проектов Ульяна Герр получила награду как лучший руководитель регионального штаба общественного движения «Волонтеры Победы», а студентка Ставропольского государственного аграрного университета Инна Кулиева – за добровольческий проект в области пропаганды здорового образа жизни.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/luchshie_dobrovoltsy_zhivut_na_stavropole_97690.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Ставрополь
В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою
Лучшие добровольцы живут на Ставрополье
Высадка цветов проводится в Ставрополе – весна будет яркой!
Мемориальное панно «Мы победили» Ставрополя признано лучшим в России
Ставропольские школьники и студенты приняли участие в интеллектуальной игре «Дискриминация бизнеса»
Общество
Подведены итоги второго всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2016»
Соединить Кисловодск с Сочи короткой дорогой предложили на заседании комитетов Совета Федерации
С Днем народного единства!
Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»
На Ставрополье определен финансовый гений

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!