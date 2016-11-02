Лучшие добровольцы живут на Ставрополье

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский форум добровольцев, которые обменялись опытом и обсудили основные векторы развития движения.

В рамках форума также подвели итоги конкурса «Доброволец России — 2016», где рассматривалось свыше полутора тысяч заявок. В итоге экспертная комиссия определила 54 финалиста. Как сообщили в краевом Центре молодежных проектов, пятеро из них – представители Ставропольского края.

В итоге двое наших земляков оказались в числе победителей: специалист Ставропольского краевого центра молодежных проектов Ульяна Герр получила награду как лучший руководитель регионального штаба общественного движения «Волонтеры Победы», а студентка Ставропольского государственного аграрного университета Инна Кулиева – за добровольческий проект в области пропаганды здорового образа жизни.

http://www.stapravda.ru/20161102/luchshie_dobrovoltsy_zhivut_na_stavropole_97690.html