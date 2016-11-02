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2 ноября 2016 г.
Конкурс почтальонов / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

Конкурс почтальонов субъектов СКФО прошел в Назрани

В прошедшем в Назрани этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года», организованном Почтой России совместно с профсоюзом работников связи, приняли участие представители всех субъектов СКФО.

По итогам конкурсной программы жюри объявило победителем почтальона Моздокского почтамта Северной Осетии Наталью Струц. Теперь она примет участие в общероссийском финале конкурса, который состоится в Москве. «Серебро» досталось представительнице Ставрополья – сотруднице Невинномысского почтамта Марине Фатеевой. Награду за третье место завоевала Валентина Биджиева, почтальон Зеленчукского почтамта Карачаево-Черкесии.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/konkurs_pochtalonov_subektov_skfo_proshel_v_nazrani_97666.html
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