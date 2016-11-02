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2 ноября 2016 г.

Интернет-знакомый вымогал у пятигорчанки деньги за нераспространение личных фотографий

В производстве следователей Пятигорского отдела внутренних дел находится необычное уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшая — 31-летняя местная жительница, которая имела неосторожность познакомиться через одну из социальных сетей с жителем Белгородской области. В ходе переписки мужчина и женщина обменялись фотографиями. А потом «кавалер» начал вымогать у потерпевшей 100 тысяч рублей за нераспространение ее снимков с порочащей информацией в Интернете. Позже мужчина потребовал еще 200 тысяч. Пятигорчанка обратилась в полицию. В итоге вымогателя задержали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/internetznakomyy_vymogal_u_pyatigorchanki_dengi_za_nerasprostran_97691.html
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