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2 ноября 2016 г.
Праздник судебных приставов / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

Институту судебных приставов России – 151 год

1 ноября институту судебных приставов России исполнился 151 год.

Как отметил главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов, прошлый год стал знаковым – директор ФССП России Артур Парфенчиков вручил знамя ставропольскому управлению, которое теперь является для работников службы символом доблести, чести и славы. Он подчеркнул, что это историческое событие стало еще одним шагом к укреплению лучших традиций ведомства.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161102/institutu_sudebnykh_pristavov_rossii__151_god_97682.html
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