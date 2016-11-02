1 ноября институту судебных приставов России исполнился 151 год.

Как отметил главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов, прошлый год стал знаковым – директор ФССП России Артур Парфенчиков вручил знамя ставропольскому управлению, которое теперь является для работников службы символом доблести, чести и славы. Он подчеркнул, что это историческое событие стало еще одним шагом к укреплению лучших традиций ведомства.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161102/institutu_sudebnykh_pristavov_rossii__151_god_97682.html