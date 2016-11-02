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Голосуем за ставропольского «Народного участкового»

1 ноября стартовал заключительный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». Ставропольский край в финальном этапе представляет победитель двух региональных отборочных туров – участковый уполномоченный полиции из Новоалександровского района Сергей Кагдин. Он получил наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании, проходившем на официальном сайте ГУ МВД РФ по краю.

Завершающий этап проходит до 10 ноября, проголосовать можно на сайте краевого полицейского главка 26.mvd.ru.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/golosuem_za_stavropolskogo_narodnogo_uchastkovogo_97684.html
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