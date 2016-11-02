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2 ноября 2016 г.

Фестиваль самодеятельности коллективов ПФР провели в селе Александровском

Фестиваль художественной самодеятельности творческих коллективов Отделения ПФР по Ставропольскому краю и подведомственных ему управлений состоялся в селе Александровском. Жюри оценивало конкурсантов по десятибалльной шкале в различных номинациях: лучший вокал, вокальные группы, сценический и хореографический жанры, лучшая группа поддержки. Победителями стали работники ПФР из Арзгирского, Новоалександровского, Изобильненского, Кочубеевского, Благодарненского районов, а также из Ставрополя и Ессентуков.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/festival_samodeyatelnosti_kollektivov_pfr_proveli_v_sele_aleksan_97693.html
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