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2 ноября 2016 г.

Два человека погибли в ДТП в Благодарненском районе

Два человека погибли в ДТП в Благодарненском районе

В Благодарненском районе в ДТП погибли два человека. Еще один пострадал. 1 ноября около 20 часов на автодороге «Светлоград – Благодарный – Буденновск» водитель автомобиля «Лада Приора» превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет, где автомашина врезалась в скульптуру «Поклонный крест», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

От полученных травм 39-летний водитель, житель Чеченской республики, и пассажир, 37-летняя жительница станицы Александрия, скончались, второй пассажир – 39-летний житель Александрии с травмой головы был доставлен в реанимацию.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161102/dva_cheloveka_pogibli_v_dtp_v_blagodarnenskom_rayone_97710.html
Фотография к статье Два человека погибли в ДТП в Благодарненском районе
Два человека погибли в ДТП в Благодарненском районе
Два человека погибли в ДТП в Благодарненском районе
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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