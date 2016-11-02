81 ДТП произошло в октябре на Ставрополье, 18 человек погибли, 65 травмированы

С начала октября на территории Ставропольского края произошло 81 ДТП с участием пешеходов, в которых 18 человек погибли и 65 получили травмы, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Среди пострадавших – 13 несовершеннолетних. Большая часть автоаварий произошла в вечернее и ночное время. Световозвращающие элементы у пешеходов отсутствовали, что стало сопутствующей причиной происшествия. Кроме того зачастую пешеходы пытаются перебежать проезжую часть в неположенном месте, что и становится причиной трагедии.

http://www.stapravda.ru/20161102/81_dtp_proizoshlo_v_oktyabre_na_stavropole_18_chelovek_pogibli_6_97685.html