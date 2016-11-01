Житель Ставрополя, укравший велосипед, арестован
Ранее судимый гражданин, обвиняемый в краже велосипеда, заключен прод стражу, сообщили в прокуратуре Промышленного района краевого центра. 26 октября около двух часов ночи, отжав дверную коробку, злоумышленник проник в подсобное помещение одного из домов по улице Тухачевского. Он украл из него велосипед марки «GT Avalanche sport» стоимостью 14000 рублей и набор торцовых ключей марки «Дело техники» стоимостью 1000 рублей. После чего, сев на похищенный велосипед, обвиняемый с места преступления скрылся.
По версии обвиняемого, имущество им было похищено в связи с произошедшей ссорой с его девушкой, он хотел купить ей кольцо и таким образом помириться.