Житель Ставрополя, укравший велосипед, арестован

Ранее судимый гражданин, обвиняемый в краже велосипеда, заключен прод стражу, сообщили в прокуратуре Промышленного района краевого центра. 26 октября около двух часов ночи, отжав дверную коробку, злоумышленник проник в подсобное помещение одного из домов по улице Тухачевского. Он украл из него велосипед марки «GT Avalanche sport» стоимостью 14000 рублей и набор торцовых ключей марки «Дело техники» стоимостью 1000 рублей. После чего, сев на похищенный велосипед, обвиняемый с места преступления скрылся.

По версии обвиняемого, имущество им было похищено в связи с произошедшей ссорой с его девушкой, он хотел купить ей кольцо и таким образом помириться.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161101/zhitel_stavropolya_ukravshiy_velosiped_arestovan_97629.html