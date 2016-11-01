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1 ноября 2016 г.

Житель Ставрополя, укравший велосипед, арестован

Ранее судимый гражданин, обвиняемый в краже велосипеда, заключен прод стражу, сообщили в прокуратуре Промышленного района краевого центра. 26 октября около двух часов ночи, отжав дверную коробку, злоумышленник проник в подсобное помещение одного из домов по улице Тухачевского. Он украл из него велосипед марки «GT Avalanche sport» стоимостью 14000 рублей и набор торцовых ключей марки «Дело техники» стоимостью 1000 рублей. После чего, сев на похищенный велосипед, обвиняемый с места преступления скрылся.

По версии обвиняемого, имущество им было похищено в связи с произошедшей ссорой с его девушкой, он хотел купить ей кольцо и таким образом помириться.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161101/zhitel_stavropolya_ukravshiy_velosiped_arestovan_97629.html
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