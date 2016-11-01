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1 ноября 2016 г.

В Ставрополе осуждены участники девяти автоугонов

Приговором Промышленного районного суда Ставрополя осуждены Шамиль Адахов, Салим Салимов и Ислам Ахмедов, совершавшие кражи транспортных средств. С 06.02.2015 по 19.04.2015 года они совершили 9 краж автомобилей отечественного производства. Потом они подделывали и уничтожали идентификационные номера и номера кузовов, похищенных транспортных средств, после чего продавали автомобили по цене ниже рыночной.

Приговором Промышленного районного суда, сообщили в прокуратуре края, Адахову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, Салимову – 5 лет, Ахмедову – 4 года с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161101/v_stavropole_osuzhdeny_uchastniki_devyati_avtougonov_97656.html
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