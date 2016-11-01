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1 ноября 2016 г.
Осуждены за заказные убийства / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

В Ставрополе осуждены исполнители заказных убийств

Суд

Ставропольский краевой суд огласил приговор в отношении двух мужчин за совершение заказных убийств в Нефтекумском районе, сообщила пресс-служба суда.

В феврале 2012 года к одному из подсудимых обратился знакомый с просьбой подыскать лиц, способных за вознаграждение совершить убийство председателя сельхозкооператива «Возрождение» аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского района Гадильбека Шандиева и депутата Совета Нефтекумского муниципального района, председателя СПК «Восток» и соучредителя СХК «Возрождение» Султана Аджахметова, к которым испытывал личную неприязнь. Подсудимый дал свое согласие, затем он склонил к убийству еще одного мужчину.

По указанию второго подельника лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установило взрывное устройство под днищем автомобиля возле водительского сиденья, на одно из колес автомобиля был прикреплен пусковой механизм.

Когда Г. Шандиев 12 июня 2013 года сел в автомобиль и начал движение, произошел взрыв. Он умер в районной больнице. (Подробнее см. «Взрыв в Нефтекумске», «Ставропольская правда», 14 июня 2013 г.).

После убийства Г. Шандиева первый подельник передал второму вознаграждение в размере 1000000 рублей и напомнил о необходимости совершить еще и убийство С. Аджахметова.

Действуя по аналогичной схеме, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществило установку взрывного устройства в автомобиль С. Аджахметова, который после взрыва 30 ноября 2013 года также умер в больнице. ( «В Нефтекумске взорван автомобиль», «Ставропольская правда», 3 декабря 2013 г.). После совершения второго убийства исполнителю было передано 800000 рублей. Позже у второго подельника в машине сотрудники полиции обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство.

Ставропольский краевой суд признал подсудимых виновными по нескольким статьям УК РФ. Первому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года. Второму убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере 80000 рублей.

Исковые требования потерпевших о возмещении имущественного ущерба и морального вреда судом удовлетворены.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161101/v_stavropole_osuzhdeny_ispolniteli_zakaznykh_ubiystv_97645.html
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