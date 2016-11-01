В Ставрополе на пешеходном переходе сбили женщину-пешехода

31 октября около 19 часов 30 минут водитель автомашины «ВАЗ-2106», двигаясь по улице Доваторцев, не предоставил преимущество в движении и сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 32-летняя ставропольчанка обратилась за медицинской помощью с ушибом шейного отдела позвоночника и бедра.

http://www.stapravda.ru/20161101/v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhode_sbili_zhenschinupeshekhod_97653.html