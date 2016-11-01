В СКФУ прошла конференция памяти Евгения Примакова

В СКФУ прошла конференция, посвященная памяти министра иностранных дел, Председателя Правительства РФ, президента ТПП РФ Евгения Примакова. Поводом для встречи стала презентация и торжественное вручение научной библиотеке СКФУ и краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова десятитомника трудов Е. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой России в знак признания его особого личного вклада в развитие государства, сообщили в краевой ТПП. В него вошли его научные экономические работы, политическая публицистика, в том числе труд «Россия. Надежды и тревоги», который многие считают политическим завещанием.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20161101/v_skfu_proshla_konferentsiya_pamyati_evgeniya_primakova_97638.html