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1 ноября 2016 г.

В СКФУ прошла конференция памяти Евгения Примакова

В СКФУ прошла конференция, посвященная памяти министра иностранных дел, Председателя Правительства РФ, президента ТПП РФ Евгения Примакова. Поводом для встречи стала презентация и торжественное вручение научной библиотеке СКФУ и краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова десятитомника трудов Е. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой России в знак признания его особого личного вклада в развитие государства, сообщили в краевой ТПП. В него вошли его научные экономические работы, политическая публицистика, в том числе труд «Россия. Надежды и тревоги», который многие считают политическим завещанием.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20161101/v_skfu_proshla_konferentsiya_pamyati_evgeniya_primakova_97638.html
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