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1 ноября 2016 г.

В Невинномысске полицейский подозревается в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Невинномысску, подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, 9 сентября подозреваемый ввел в заблуждение мужчину о том, что за 130 тысяч рублей он сможет решить вопрос об освобождении его знакомого от уголовной ответственности за обнаруженное в его автомобиле наркотическое средство. Впоследствии полицейский получил деньги, заведомо зная, что не сможет повлиять на принятие процессуального решения, сообщили в краевом управлении СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161101/v_nevinnomysske_politseyskiy_podozrevaetsya_v_moshennichestve_97650.html
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