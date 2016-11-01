В Невинномысске полицейский подозревается в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела МВД России по Невинномысску, подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, 9 сентября подозреваемый ввел в заблуждение мужчину о том, что за 130 тысяч рублей он сможет решить вопрос об освобождении его знакомого от уголовной ответственности за обнаруженное в его автомобиле наркотическое средство. Впоследствии полицейский получил деньги, заведомо зная, что не сможет повлиять на принятие процессуального решения, сообщили в краевом управлении СКР.

http://www.stapravda.ru/20161101/v_nevinnomysske_politseyskiy_podozrevaetsya_v_moshennichestve_97650.html