В Минводах таксист похитил из сумочки пассажирки 20 тысяч рублей

Пенсионерка из Минеральных Вод при расчете с таксистом обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Следователям таксист признался, что воспользовался рассеянностью пожилой пассажирки и похитил у нее из сумки деньги. Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, где потерпевшему был причинен ущерб на сумму в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161101/v_minvodakh_taksist_pokhitil_iz_sumochki_passazhirki_20_tysyach__97665.html