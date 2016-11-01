Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
1 ноября 2016 г.

В Минводах таксист похитил из сумочки пассажирки 20 тысяч рублей

Пенсионерка из Минеральных Вод при расчете с таксистом обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Следователям таксист признался, что воспользовался рассеянностью пожилой пассажирки и похитил у нее из сумки деньги. Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, где потерпевшему был причинен ущерб на сумму в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161101/v_minvodakh_taksist_pokhitil_iz_sumochki_passazhirki_20_tysyach__97665.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
В Минводах таксист похитил из сумочки пассажирки 20 тысяч рублей
В Ставрополе на пешеходном переходе сбили женщину-пешехода
На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник
Житель Ставрополя, укравший велосипед, арестован
На Ставрополье полицейский без причины избил задержанного пьяного мужчину
Минераловодский район
Полтора килограмма марихуаны изъято у жителя Минераловодского района
В Минводах ухажер обокрал спящую в кафе девушку
На обледенелой трассе «Кавказ» УАЗ столкнулся с «Приорой», водители в больнице
25-летие таможенной службы отметили в Минеральных Водах
Пьяный мужчина убил ломом своего товарища в Минераловодском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!