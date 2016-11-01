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1 ноября 2016 г.

Участковый уполномоченный полиции Пятигорска оштрафован на полмиллиона рублей

Пятигорский городской суд приговорил старшего участкового уполномоченного полиции к штрафу в 500 000 рублей. При несении службы на закрепленном за ним участке, полицейский выявил в пункте приема лома цветных и черных металлов административное правонарушение. Однако он не принял мер к пресечению правонарушения, а предложил собственнику передать ему деньги за не привлечение к административной ответственности. Всего примерно с апреля по декабрь 2015 года участковый получил от предпринимателя взятку в сумме 38 000 рублей.

Приговором суда подсудимый признан виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей в доход федерального бюджета РФ, рассказала пресс- секретарь суда Елена Ярошенко.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161101/uchastkovyy_upolnomochennyy_politsii_pyatigorska_oshtrafovan_na__97647.html
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