Ставропольские производители реализовали продукцию на 8 млн рублей в ЯНАО

В городе Ноябрьске Ямало – Ненецкого автономного округа завершилась ярмарка производителей Ставрополья. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, всего было доставлено 20 тонн продовольствия: сыры, масло, кисломолочная продукция, колбасные изделия и деликатесы, макароны, сахар, крупы, консервы, овощи и фрукты, пчелопродукты. А между тем, в минувшие выходные по Ставрополью прокатилась волна ярмарок «Выходного дня». Они прошли в краевом центре, Ессентуках, Георгиевске, Пятигорске и Кисловодске, а также Благодарненском, Изобильненском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Минераловодском, Новоалександровском, Предгорном, Труновском и Туркменском районах. Продано свыше 76 тонн различной продукции более чем на восемь миллионов рублей.

http://www.stapravda.ru/20161101/stavropolskie_proizvoditeli_realizovali_produktsiyu_na_8_mln_rub_97626.html