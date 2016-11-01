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1 ноября 2016 г.

Ставропольские аграрии смогут получить поддержку развития молочно-товарных ферм

В министерстве сельского хозяйства СК приступили к разработке алгоритма предоставления грантов на приобретение оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород. Как пояснили в региональном агроведомстве, данный вид господдержки новый, который заработает в следующем году. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено выделение 114 миллионов рублей. Поддержка молочного животноводства — одно из приоритетных направлений краевого агропрома, тем более в рамках политики ускоренного импортозамещения.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161101/stavropolskie_agrarii_smogut_poluchit_podderzhku_razvitiya_moloc_97658.html
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