Ставропольские аграрии смогут получить поддержку развития молочно-товарных ферм
В министерстве сельского хозяйства СК приступили к разработке алгоритма предоставления грантов на приобретение оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород. Как пояснили в региональном агроведомстве, данный вид господдержки новый, который заработает в следующем году. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено выделение 114 миллионов рублей. Поддержка молочного животноводства — одно из приоритетных направлений краевого агропрома, тем более в рамках политики ускоренного импортозамещения.