Ставропольские аграрии смогут получить поддержку развития молочно-товарных ферм

В министерстве сельского хозяйства СК приступили к разработке алгоритма предоставления грантов на приобретение оборудования для молочно-товарных ферм и племенного скота молочных пород. Как пояснили в региональном агроведомстве, данный вид господдержки новый, который заработает в следующем году. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено выделение 114 миллионов рублей. Поддержка молочного животноводства — одно из приоритетных направлений краевого агропрома, тем более в рамках политики ускоренного импортозамещения.

http://www.stapravda.ru/20161101/stavropolskie_agrarii_smogut_poluchit_podderzhku_razvitiya_moloc_97658.html