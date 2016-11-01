День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
1 ноября 2016 г.
Из Москвы с наградой / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Ставропольская делегация приняла участие в проекте «Одаренные дети и молодежь» в Москве

Делегация Ставрополья приняла участие в заключительных мероприятиях мега-проекта «Одаренные дети и молодежь» в концертном зале колледжа имени Гнесиных и Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А. Герасимова в Москве. В рамках проекта прошли Всероссийская конференция по развитию детских школ искусств и мастер-классы известных педагогов Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. На церемонии награждения победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», которую провел заместитель министра культуры РФ В. Аристархов, диплом победителя получил директор детской музыкальной школы № 1 г. Ставрополя заслуженный работник культуры РФ Николай Цепляев. Руководимая им школа хорошо известна не только в нашем крае, но и за его пределами, а ее воспитанники трудятся в самых престижных коллективах России и зарубежья.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161101/stavropolskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_proekte_odarennye_97615.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Культура
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» отмечает 35-летие
Ставропольская делегация приняла участие в проекте «Одаренные дети и молодежь» в Москве
Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» представит новую программу в Ставрополе
В Левокумском районе прошел фестиваль некрасовской песни
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Ставрополь
На развитие Курортного парка Кисловодска выделят 250 млн рублей из федерального бюджета
Губернатор Владимиров провел прием граждан в приемной Президента России в Ставрополе
В Ставрополе осуждены исполнители заказных убийств
Житель Ставрополя, укравший велосипед, арестован
В СКФУ прошла конференция памяти Евгения Примакова

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!