Ставропольская делегация приняла участие в проекте «Одаренные дети и молодежь» в Москве

Из Москвы с наградой / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Делегация Ставрополья приняла участие в заключительных мероприятиях мега-проекта «Одаренные дети и молодежь» в концертном зале колледжа имени Гнесиных и Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.А. Герасимова в Москве. В рамках проекта прошли Всероссийская конференция по развитию детских школ искусств и мастер-классы известных педагогов Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. На церемонии награждения победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», которую провел заместитель министра культуры РФ В. Аристархов, диплом победителя получил директор детской музыкальной школы № 1 г. Ставрополя заслуженный работник культуры РФ Николай Цепляев. Руководимая им школа хорошо известна не только в нашем крае, но и за его пределами, а ее воспитанники трудятся в самых престижных коллективах России и зарубежья.

http://www.stapravda.ru/20161101/stavropolskaya_delegatsiya_prinyala_uchastie_v_proekte_odarennye_97615.html