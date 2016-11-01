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1 ноября 2016 г.

Ставрополье стало лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти

Овцеводство
Фото: из архива газеты «СП»

По данным Российского Минсельхоза, Ставрополье стало лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти. В нынешнем году она составила 129 рублей за килограмм против прошлогодних 36,7. Как отмечают в региональном агроведомстве, соседние регионы заметно уступают в этом отношении: в Калмыкии – 11,2 рубля, Дагестане – 30, Астрахани – 14 рублей. Всего в нынешнем году из бюджетов всех уровней на эти цели выделено почти сорок миллионов рублей, в том числе 37,6 миллиона – из федерального и около двух миллионов – из краевого.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161101/stavropole_stalo_liderom_po_stavke_subsidirovaniya_na_proizvodst_97659.html
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