Фото: из архива газеты «СП»

По данным Российского Минсельхоза, Ставрополье стало лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти. В нынешнем году она составила 129 рублей за килограмм против прошлогодних 36,7. Как отмечают в региональном агроведомстве, соседние регионы заметно уступают в этом отношении: в Калмыкии – 11,2 рубля, Дагестане – 30, Астрахани – 14 рублей. Всего в нынешнем году из бюджетов всех уровней на эти цели выделено почти сорок миллионов рублей, в том числе 37,6 миллиона – из федерального и около двух миллионов – из краевого.

http://www.stapravda.ru/20161101/stavropole_stalo_liderom_po_stavke_subsidirovaniya_na_proizvodst_97659.html