Ставрополье принимает участие в российско-азербайджанском форуме в Баку

Вчера в Баку открылся VII российско-азербайджанский форум, в работе которого принимает участие делегация Ставропольского края во главе с заместителем председателя ПСК – министром экономического развития Андреем Мургой. Форум проходит под патронатом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ставрополье презентует свой инвестиционный потенциал. С Азербайджаном нас связывают давние внешнеэкономические связи. Планируется увеличить туристический поток из Баку на Кавминводы. Прямое авиасообщение, налаженные экспортные каналы и серьезная заинтересованность Азербайджана в сотрудничестве с регионом дают мощный импульс развитию межрегионального партнерства, убежден Андрей Мурга. Как ожидается, в рамках форума Ставрополье проведет ряд встреч, посвященных увеличению товарооборота, планируется подписать документ об установлении побратимских связей между городами Кисловодск и Габала, сообщили в пресс-службе минэкономразвития. Стороны обсудят сотрудничество в области развития промышленной кооперации, познакомятся с опытом работы индустриальных парков. Особое внимание уделено налаживанию практики обмена туристическими потоками. Также участники форума рассмотрят перспективы взаимодействия в аграрной сфере, образовании, науке, культуре и спорте. Напомним, Азербайджан является одним из основных внешнеэкономических партнеров нашего края. Регион экспортирует туда зерновые культуры, минеральные удобрения, пластмассу и корма для животных. Еще одно перспективное направление сотрудничества – развитие туризма: строительство гостиниц, санаториев, здравниц на Кавминводах. Кстати, в этом году в Ессентуках был открыт санаторий «Источник», построенный с участием азербайджанского капитала.

http://www.stapravda.ru/20161101/stavropole_prinimaet_uchastie_v_rossiyskoazerbaydzhanskom_forume_97648.html