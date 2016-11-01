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1 ноября 2016 г.

Севастопольский театр танца представил шоу «Избранное» в Ставрополе

В Ставрополе выступил Севастопольский академический театр танца с шоу «Избранное». Этот удивительный коллектив известен во многих странах мира: артистам аплодировали зрители Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Китая, Турции, Ливана. Теперь же благодаря возвращению Севастополя и Крыма в состав России такая возможность появилась и у ставропольской публики.

На сцене краевого академического театра драмы гости показывали настоящие чудеса танцевального мастерства. Используя лексику бального танца, они, кажется, продемонстрировали целую гамму эмоций: лирический настрой и нежность пары сменялись испанской страстью, а шуточная зарисовка изумительным восточным танцем. Думаю, даже самый взыскательный зритель остался доволен.

Севастопольцы показали самое лучшее, что было создано ими за годы насыщенной творческой работы. Остается только сожалеть, что наш зритель ранее не был знаком с репертуаром коллектива.

 



Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161101/sevastopolskiy_teatr_tantsa_predstavil_shou_izbrannoe_v_stavropo_97667.html
Фотография к статье Севастопольский театр танца представил шоу «Избранное» в Ставрополе
Севастопольский академический театр танца со своим шоу «Избранное» в Ставрополе
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