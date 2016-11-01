Правовые аспекты труда дистанционного работника

Работа на дистанции / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

– Что подразумевается под местом работы дистанционного работника?

– Дистанционной работе посвящена глава 49.1 Трудового кодекса РФ. Рабочим местом дистанционного работника может быть любое место, кроме места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения.

– Может ли работодатель перевести сотрудницу на дистанционную работу на время отпуска по беременности и родам?

– Может, если таково желание самого работника и работодатель ничего не имеет против. При этом необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 255 Трудового кодекса женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам с выплатой пособия по государственному социальному страхованию. Если работник во время такого отпуска работал, то эти дни не учитываются при расчете пособия по государственному социальному страхованию, так как за них ему начисляется заработная плата.

Следовательно, если работодатель переведет сотрудницу на дистанционную работу во время отпуска по беременности и родам, то такой отпуск прервется и она утратит право на пособие.

– В положении о премировании указан только диапазон премии от 10 до 40 процентов и отсутствуют конкретные условия ее начисления. Является ли это нарушением?

– Не является. На практике довольно часто встречаются ситуации, когда в положении о премировании указываются только диапазоны премий и содержатся общие условия их начисления. Трудовой кодекс не устанавливает обязательных требований к содержанию локальных нормативных актов о премировании работников организаций. Основания и размеры их начисления могут конкретизироваться в приказах или распоряжениях работодателя.

– В организации все рабочие места оборудованы компьютерами. Проведена специальная оценка условий труда. Согласно утвержденному отчету о ее проведении, все рабочие места с классом 2 – допустимые условия труда. Требуется ли направлять работников, занятых на таких рабочих местах, проходить обязательные медицинские осмотры?

– Направлению на обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры подлежат работники, проводящие работы по считыванию, вводу информации в режиме диалога с ПЭВМ более 50 процентов рабочего времени вне зависимости от результатов специальной оценки условий труда.

Следует иметь в виду, что к приведенным работам за ПЭВМ на практике зачастую ошибочно относят все время проведения работника за ПЭВМ. Фактическое время на считывание, ввод информации в режиме диалога с ПЭВМ следует определять на основании хронометража рабочего времени (фотографии рабочего времени) и рекомендуется включать в отчет о проведении специальной оценки условий труда во избежание в дальнейшем конфликтной ситуации работодателя как с работниками, так и с органами контроля и надзора

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК

http://www.stapravda.ru/20161101/pravovye_aspekty_truda_distantsionnogo_rabotnika_97642.html