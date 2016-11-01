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1 ноября 2016 г.

Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе

Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе

В средней школе № 16 Александровского района состоялся «Праздник посвящения в первоклассники», сообщили в администрации района. Это мероприятие, стало доброй ежегодной традицией. Ребята собрались в актовом зале в ожидании чуда. И оно свершилось! В гости на праздник пришли Незнайка, Мудрая книга и Госпожа Азбука. Они провели веселые игры, загадки, танцы. Все испытания первоклассники прошли успешно, и Незнайка вместе с ребятами отправился в! Больше 70 малышей произнесли клятву первоклассника.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161101/posvyaschenie_v_pervoklassniki_proshlo_v_aleksandrovskom_rayone_97649.html
Фотография к статье Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе
Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе
Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
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