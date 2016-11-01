Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе

В средней школе № 16 Александровского района состоялся «Праздник посвящения в первоклассники», сообщили в администрации района. Это мероприятие, стало доброй ежегодной традицией. Ребята собрались в актовом зале в ожидании чуда. И оно свершилось! В гости на праздник пришли Незнайка, Мудрая книга и Госпожа Азбука. Они провели веселые игры, загадки, танцы. Все испытания первоклассники прошли успешно, и Незнайка вместе с ребятами отправился в! Больше 70 малышей произнесли клятву первоклассника.

http://www.stapravda.ru/20161101/posvyaschenie_v_pervoklassniki_proshlo_v_aleksandrovskom_rayone_97649.html