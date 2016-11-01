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1 ноября 2016 г.

Организаторы подпольного казино на Ставрополье оштрафованы на 800 тысяч рублей

В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю создана рабочая группа, к полномочиям которой относится проверка субъектов предпринимательской деятельности в области игорного бизнеса. Недавно подпольное казино обнаружено в станице Незлобной, при обысках изъято 18 единиц электронного оборудования. Установлены организаторы незаконного бизнеса. Решением Георгиевского районного суда на них наложен административный штраф в сумме 800 тысяч рублей с конфискацией изъятого оборудования.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161101/organizatory_podpolnogo_kazino_na_stavropole_oshtrafovany_na_800_97660.html
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