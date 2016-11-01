Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства

На территории Ставропольского края действует целевая ведомственная программа «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015-2017 годы», сообщили в администрации Александровского района.

Условия программы предусматривают безвозмездное получение гранта для создания фермерского хозяйства, в размере до 1,5 миллинов рублей. За последние два года от Александровского района участниками программы стали семь фермерских хозяйств. Начинающим фермерам Александровского района выделено 8,683 миллиона рублей.

Фермерами уже освоено 6,298 миллиона рублей, или 72,5 процента. Приобретено 96 голов крупного рогатого скота, две животноводческие точки, трактор с прицепным оборудованием, доильные аппараты.

С начала реализации проектов создано дополнительно 7 рабочих мест, произведено 22,2 тонны молока.

http://www.stapravda.ru/20161101/nachinayuschie_fermery_aleksandrovskogo_rayona_poluchili_podderz_97654.html