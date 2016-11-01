Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
1 ноября 2016 г.

Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства

Молочное животноводство

На территории Ставропольского края действует целевая ведомственная программа «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015-2017 годы», сообщили в администрации Александровского района.

Условия программы предусматривают безвозмездное получение гранта для создания фермерского хозяйства, в размере до 1,5 миллинов рублей. За последние два года от Александровского района участниками программы стали семь фермерских хозяйств. Начинающим фермерам Александровского района выделено 8,683 миллиона рублей.

Фермерами уже освоено 6,298 миллиона рублей, или 72,5 процента. Приобретено 96 голов крупного рогатого скота, две животноводческие точки, трактор с прицепным оборудованием, доильные аппараты.

С начала реализации проектов создано дополнительно 7 рабочих мест, произведено 22,2 тонны молока.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161101/nachinayuschie_fermery_aleksandrovskogo_rayona_poluchili_podderz_97654.html
Фотография к статье Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства
Молочное животноводство
Молочное животноводство
Фото из архива администрации Александровского района
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Сельское хозяйство
Ставрополье стало лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти
Ставропольские аграрии смогут получить поддержку развития молочно-товарных ферм
Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства
Ставрополье принимает участие в российско-азербайджанском форуме в Баку
На Ставрополье собрали и переработали 35 тысяч тонн винограда
Александровский район
Посвящение в первоклассники прошло в Александровском районе
На Ставрополье полицейский без причины избил задержанного пьяного мужчину
Серийный вор задержан в Александровском районе
Минсельхоз Ставрополья провел профориентационный день в Александровском районе
В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!