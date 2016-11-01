На Ставрополье полицейский без причины избил задержанного пьяного мужчину

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего полицейского-кинолога отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Александровскому району, сообщили в краевом управлении СКР. Кинолог подозревается в превышении должностных полномочий, с применением насилия.

По данным следствия, вечером 12 сентября при документировании административного правонарушения в отношении мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник полиции, не имея на то оснований, нанес потерпевшему многочисленные удары по голове и телу.

Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности милицейского главка была проведена проверка по факту превышения должностных полномочий полицейским-кинологом. Материалы проверки направлены по подследственности в Александровский межрайонный следственный отдел.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161101/na_stavropole_politseyskiy_bez_prichiny_izbil_zaderzhannogo_pyan_97628.html