На Ставрополье готовится проект по популяризации единого и регионального порталов госуслуг

Ставрополье готовится к участию в федеральном проекте по популяризации единого и регионального порталов государственных услуг. Министерство энергетики, промышленности и связи СК закладывает в проект регионального бюджета на следующий год средства для краевого софинансирования популяризации государственных услуг, чтобы принять участи в конкурсе Минкомсвязи РФ, пояснили в пресс-службе ведомства. Федеральные средства между регионами будут распределяться на конкурсной основе. По числу пользователей портала «Госуслуги», включая региональный портал, самые продвинутые в этом отношении города – Георгиевск, Лермонтов, Ставрополь, Пятигорск и Ессентуки, а среди районов — Благодарненский.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20161101/na_stavropole_gotovitsya_proekt_po_populyarizatsii_edinogo_i_reg_97637.html