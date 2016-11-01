На развитие Курортного парка Кисловодска выделят 250 млн рублей из федерального бюджета

Темы не теряют актуальности / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Обсуждались вопросы работы комитетов над проектом краевого бюджета на 2017 год, который должен поступить в Думу на текущей неделе. Также руководители комитетов рассказали о планах законопроектной работы и участии депутатов в ряде краевых мероприятий.

Заместитель председателя комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Роман Завязкин проинформировал о том, что идет подготовка к совещанию по вопросам о текущем состоянии, проблемах и перспективах развития курортов и туризма на территории края. В рамках этого мероприятия планируется обсуждение проекта федерального закона о Кавминводах. Также комитет продолжает анализ прогноза социально-экономического развития края на 2017 год и на период до 2019 года, в соответствии с которым формируется бюджет Ставрополья.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, подчеркнул, что идет подготовка к серьезной работе с бюджетным законопроектом на очередной год. Он призвал коллег оперативно рассмотреть документ в разрезе финансирования курируемых направлений.

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова отметила, что продолжается формирование нового созыва Общественной палаты Ставрополья и краевой избирательной комиссии. Кандидатуры в Общественную палату региона представлены на рассмотрение депутатам Думы.

Валентина Муравьева, глава комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, поблагодарила коллег и сотрудников аппарата Думы за содействие в проведении краевого этапа федерального конкурса «УМНИК». В ходе мероприятия одобрение жюри получила 21 работа молодых ученых края.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь проинформировал о своем участии в заседании трех профильных комитетов Совета Федерации, где обсуждалось комплексное развитие города-курорта Кисловодска. В центре внимания были вопросы, касающиеся исполнения поручений президента, в том числе в части обновления санаторно-курортной инфраструктуры и кисловодского парка, введения курортного сбора. В ходе обсуждения представителям края удалось обратить внимание сенаторов на ряд важных тем, которые, в частности, касаются необходимости урегулирования федеральным законодательством миграционных процессов в городах-курортах, а также строительства казачьего кадетского корпуса в Кисловодске. По словам депутата, в следующем году начнется масштабная работа по развитию Курортного парка Кисловодска. На эти цели федеральный бюджет выделяет 250 миллионов рублей.

Игорь Андрющенко проинформировал об итогах расширенного совещания комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое было посвящено реализации программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. По словам законодателя, в ходе обсуждения были обозначены проблемы, среди которых ключевыми по-прежнему остаются низкие темпы выполнения краткосрочного плана программы.

Иван Богачев отметил, что возглавляемый им комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии ведет работу над законопроектом о государственной поддержке потребительской кооперации.

Поставил перед коллегами ряд вопросов и спикер Геннадий Ягубов. Он еще раз напомнил об оперативной работе над проектом бюджета следующего года, чтобы принять документ на ноябрьском заседании Думы. Председатель также отметил, что на прошедшей встрече с депутатами Госдумы от Ставрополья была затронута тема организации взаимодействия по вопросам, стратегически важным для развития региона. В этой связи необходимо создать совет законодателей Ставропольского края, который объединил бы парламентариев всех уровней – депутатов Государственной Думы, сенаторов, краевых депутатов и представителей муниципальных образований. По мнению Геннадия Ягубова, площадка совета могла бы служить для выработки консолидированной позиции по законодательному обеспечению государственной политики в экономике и социальной сфере, а также активного продвижения законодательных инициатив края на федеральном уровне.

Спикер попросил комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ провести в ноябре расширенное заседание с участием руководителей муниципалитетов, а также представителей управляющих компаний, подрядчиков, технического надзора, общественности. По словам Геннадия Ягубова, необходимо тщательно проанализировать роль краевого министерства ЖКХ в реализации программы капитального ремонта. Также нужно понять, как создать эффективную систему работы в этом направлении, что этому мешает и почему наш регион отстает. Председатель Думы отметил и важную тему установления льгот для владельцев электромобилей. Напомним, что этот вопрос обсуждался на заседании краевого правительства. Речь шла об установлении нулевых налоговых ставок и организации бесплатных парковок. Геннадий Ягубов попросил проработать вопрос в профильных комитетах краевого парламента во взаимодействии с краевой исполнительной властью.

Ряд депутатов подняли тему борьбы и профилактики употребления запрещенных химических веществ в подростковой среде. Валерий Черницов предложил транслировать социальные видеоролики на эту тему перед началом сеансов в кинотеатрах края, как это, например, делается на Кубани. Депутаты Юрий Белый и Андрей Юндин высказались за введение возрастных ограничений на продажу электронных сигарет.

В ходе совещания депутаты поздравили своего коллегу Владимира Трухачева с избранием действительным членом Российской академии наук. Геннадий Ягубов отметил, что это является достойным признанием научным сообществом высоких достижений нашего земляка, пожелал Владимиру Ивановичу новых успехов в работе на благо Ставрополья и страны.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161101/na_razvitie_kurortnogo_parka_kislovodska_vydelyat_250_mln_rubley_97646.html