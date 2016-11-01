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1 ноября 2016 г.

На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник

На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник

31 октября около 6 часов 30 минут на 251-м километре федеральной трассы «Кавказ» (территория Кочубеевского района) водитель автомобиля «ВАЗ-2112», двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральныех Вод со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, налетел на отбойный брус. В результате автомашина съехала с дороги в кювет. От полученных травм водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия, пассажир отделался незначительными травмами. И 42-летний водитель, и 30-летний пассажир – жители республики Северная Осетия.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161101/na_federalnoy_trasse_kavkaz_pogib_voditel_vrezavshis_v_otboynik_97652.html
Фотография к статье На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник
На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник
На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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