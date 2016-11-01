Креативный образ «Мирового Деда Мороза» придумают жители Ставрополя

Предчувствие Нового года / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

До Нового года еще целых два месяца, а Ставрополь уже начал подготовку к зимним праздникам.

Администрация краевого центра предлагает горожанам поделиться праздничным настроением со всеми жителями и гостями Ставрополя и стать участниками творческого новогоднего конкурса «Мировой Дед Мороз». Принять в нем участие могут абсолютно все жители Ставрополя. Для этого необходимо разработать креативный образ главного новогоднего волшебника из любой страны мира, подготовить визитку-самопрезентацию и придумать оригинальный способ зажжения огней на городской елке. Заявки с фотографиями участников в костюмах принимаются до 21 ноября. Подробная информация по телефонам: 2714-52, 26-54-16.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161101/kreativnyy_obraz_mirovogo_deda_moroza_pridumayut_zhiteli_stavrop_97661.html