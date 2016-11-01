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1 ноября 2016 г.

Краевую спартакиаду выиграли инвалиды Изобильненского района и Кисловодска

Краевую спартакиаду выиграли инвалиды Изобильненского района и Кисловодска

В спортзале Центра адаптивной физической культуры и спорта (ЦАФКиС) столицы края завершились соревнования ХХ открытой краевой спартакиады инвалидов по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Среди инвалидов с ПОДА по итогам состязаний в четырех видах программы (настольном теннисе, волейболе сидя, плавании и стритболе на колясках) лучшими стали жители Изобильненского района. «Серебро» у сборной Георгиевского района, «бронзу» на Кавминводы увезли ессентучане.

Незрячие спортсмены также выясняли отношения в четырех видах программы: шахматах и шашках, комплексных упражнениях и плавании. Победу одержали представители Кисловодского медицинского колледжа, опередившие ставших вторыми земляков из местной организации Всероссийского общества слепых. Замкнула тройку лучших дружина из Петровского района.

Награды победителям и призерам спартакиады инвалидов вручал зам. министра физкультуры и спорта Ставрополья Владимир Янушкин.

– Я убежден, что многим участие в нынешних соревнованиях запомнится не только спортивными достижениями, но и радостью общения с друзьями по команде и товарищами-соперниками. Ведь главный смысл этих стартов заключается не в количестве завоеванных медалей, а в единении спортсменов, в торжестве человеческого духа, — отметил В. Янушкин.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161101/kraevuyu_spartakiadu_vyigrali_invalidy_izobilnenskogo_rayona_i_k_97651.html
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Краевую спартакиаду выиграли инвалиды Изобильненского района и Кисловодска
Краевую спартакиаду выиграли инвалиды Изобильненского района и Кисловодска
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