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Комиссия по делам помилования согласилась освободить одного заключенного на Ставрополье

1 ноября состоялось очередное заседание комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, рассмотревшее ходатайства двадцати четырех осужденных.

Они отбывают наказание за различные виды преступлений, в т. ч. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, кражи, растраты, незаконный оборот наркотических средств, надругательство над местами захоронений умерших, незаконное хранение огнестрельного оружия, дача взятки. Более половины авторов прошений ранее уже были судимы, причем одиннадцать человек – от двух до девяти раз.

Вникая в детали каждого материала, поступившего на рассмотрение, члены комиссии не раз отмечали: трудно сочувствовать людям, которые сами выбрали себе такую незавидную судьбу. Вот, например, автолихач, получивший за допущенную аварию, в которой пострадал человек, наказание мягче мягкого – два года условно, но желающий еще какого-то снисхождения... Ну совесть же надо иметь! Этого же хотелось пожелать еще нескольким ретивым автолюбителям, особенно тем, кто сел пьяным за руль или имеет в послужном списке десятки (!) нарушений ПДД. И уж совсем не вызывают сочувствия ни дезертир и убийца «в одном флаконе», ни охранник, забивший до смерти родного отца (попадись на дороге такому охраннику!). Наводит на грустные размышления и история другого ходатая, умудрившегося нарушить закон, уже будучи в местах не столь отдаленных: давал взятки персоналу колонии.

Внимание всех членов комиссии привлекло дело гражданки, которая хоть и совершила крупную растрату, но все же вызвала сопереживание и глубоким осмыслением содеянного, и горячим желанием поскорее возместить нанесенный ущерб, и положительной характеристикой администрации колонии, и, главное, тем, что вот уже полтора года остаются с одним отцом пятеро (!) ее детей, причем младшим двойняшкам всего по четыре годика. После обстоятельной дискуссии комиссия единогласно решила помочь этой семье, пойдя навстречу просительнице. Хочется дать человеку шанс на нравственное оздоровление, на возвращение к нормальной жизни, к таким важным для ребятишек материнским обязанностям.

В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о помиловании одного из обратившихся в виде полного освобождения от отбывания наказания и нецелесообразности применения актов помилования к остальным осужденным.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161101/komissiya_po_delam_pomilovaniya_soglasilas_osvobodit_odnogo_zakl_97677.html
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