Губернатор Владимиров провел прием граждан в приемной Президента России в Ставрополе

В приемной президента / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Губернатор Владимир Владимиров провел очередной личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в СК. В частности, к главе края обратилась жительница многоквартирного дома по улице Калинина Георгиевска, которая пожаловалась, что после ремонта соседнего здания во дворе скапливается дождевая вода. Чтобы спасти положение дел, необходим водосток. Представитель инициативной группы жителей станицы Ессентукской Предгорного района обратился с просьбой заасфальтировать участок гравийной дороги на улице Цветочной. Из села Московского Изобильненского района поступила просьба о строительстве подводящего водовода. Положительно решен и вопрос обустройства площадки в детском саду № 20 хутора Жуковского Новоселицкого района.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161101/gubernator_vladimirov_provel_priem_grazhdan_v_priemnoy_prezident_97636.html