Футбольные приключения иностранцев в России / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

В этих полемических заметках речь пойдет не о взаимоотношениях России с Европой в политическом контексте, хотя об этом сейчас говорят все, за исключением разве что детей. Поговорим о футбольной России в Европе. Это в первую очередь касается, конечно же, сборной России по футболу.

Но речь пойдет и о российских клубах, принимающих участие в европейских турнирах. Сборной России сейчас не до Европы: она готовится снова удивлять российских болельщиков на домашнем чемпионате мира в 2018 году. (А вот как она нас удивит, хорошо или плохо, это уже наши болельщицкие ожидания, и, как нам дали понять, наши ожидания – это наши проблемы.)

Выступления отечественных клубов на европейской арене за последние восемь лет – это стыдоба. Если хотите, сплошное разочарование. Отсчет поведу с момента последнего успешного результата сборной России на чемпионате Европы 2008 года и победе питерского «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА. Почему так совпало? А дело в том, что начиная именно с этого периода исчерпался ресурс России в грамотной подготовке молодых футболистов, которые могли бы давать серьезные результаты, в том числе в Европе. Ведь на протяжении последнего десятилетия серьезной боевой силой в российских футбольных клубах являются вовсе не российские футболисты, а иностранцы, которые – и это не секрет – сюда приезжают заработать большие деньги и транзитом отправиться играть в более элитные европейские клубы. А уж этим ребятам не с российским паспортом уж точно индифферентно такое понятие, как честь России.

В качестве наглядного примера рассмотрим клубы, участвующие в еврокубках в этом году (про этот сезон сказать не могу, поскольку далеко не факт, что все они продолжат свой путь весной 2017 года). Сейчас мы следим за выступлениями четырех российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, по два в каждом турнире. Таковыми являются ЦСКА и «Ростов» (первый турнир) и «Краснодар» с «Зенитом» (соответственно, второй). Но была и еще одна команда, о которой также считаю необходимым упомянуть. Это московские спартаковцы.

Многие долго будут помнить (а болельщики красно-белых вспоминают об этом со скрипом на зубах), как их команда умудрилась проиграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы кипрскому клубу АЕК из Ларнаки. Это было, конечно, просто позорно, но примечательно одно: в том матче в составе «Спартака» было семеро российских футболистов. Причем оборона, пропустившая единственный мяч, состояла на 90 процентов из россиян. Совпадение? Нет и еще раз нет. Другой пример – столичный ЦСКА, который регулярно участвует в еврокубках, преимущественно в Лиге чемпионов, на протяжении последних восьми лет, и максимальный результат армейцев – выход в четвертьфинал. В их памятном матче против испанской «Севильи» всю «погоду» и, соответственно, результат сделали легионеры. Именно их усилиями ЦСКА забил больше, чем пропустила армейская оборона, состоящая из российских игроков. Если возвратиться из 2010-го в наш, 2016-й, то ситуация не сильно изменилась: теперь эту оборону «вытягивает» окрепший Игорь Акинфеев, которого с настойчивостью, достойной лучшего применения, собственная защита подставляет под расстрел. Хорошо еще, что опорника играет швед Вернблум, который как железобетонная стена – попробуй его продави. Вот так кипер со шведом тянут половину работы всей защитной линии ЦСКА. А в атаке армейцев превалируют легионеры. Правда, в последнее время начали привлекать и молодежь с российским паспортом, но особых дивидендов от этого пока нет, так что иностранцы решают все.

Что же касается «Ростова», то здесь очевидно одно: в этом клубе решают все тренер Курбан Бердыев и те игроки, которые ходят за ним хвостиком по футбольной карьере: испанец Навас, эквадорец Нобоа и иранец Азмун. Именно эти ребята определяют нынешнюю игру клуба. К ним для полноты картины могу добавить старожила клуба белоруса Тимофея Калачева. Россияне в этом клубе тоже прогрессируют, но маловероятно, что на таком же уровне они смогут заиграть в других клубах.

В «Краснодаре» Сергея Галицкого тоже все решают иностранцы. В матче с германским «Шальке-04», про который шутят, что цифры в названии клуба – их любимый счет, из четырех защитников только один был с российским паспортом. Да и всего в стартовом составе вышли трое россиян, не считая натурализованного Жоаозиньо. Радует, конечно, прогресс Федора Смолова, но он получил травму и против немцев не играл. Вероятно, «Краснодар» и без «дяди Федора» мог не только отыграться, но и вырвать победу. Мог. Да не смог.

«Зенит» – это самая, пожалуй, четкая демонстрация зависимости клуба от иностранцев. В Санкт-Петербурге вообще в тренде иностранные тренеры. Сейчас это румын, ранее был португалец. А до них были итальянец, голландец, чех... Прежде игру «Зенита» определяли Витсель, Гарай, Гарсия, Халк и Данни. Сейчас это все те же Витсель с Гарсией, плюс новички Жулиано и Мак. Последний, к слову, «раскочегарился» и начал показывать неплохой уровень. Что касается россиян, то, похоже, два отечественных вратаря не устраивают тренера. Полевые игроки Шатов и Кокорин хотя и играют роль в клубе, но далеко не определяющую, а Дзюба – игрок, полностью зависимый от партнеров. Многие матчи чемпионата России, в особенности еврокубков, четко показывают, кто действительно определяет игру и результат клуба с берегов Невы и без кого не будет ни игры, ни результата. И это явно не российские игроки.

Возвращаясь к национальной сборной России по футболу, отмечу, что нынешнее 53-е (!) место в рейтинге ФИФА вполне справедливо, учитывая, что в российском футболе рулят преимущественно иностранцы. А факты натурализации игроков для нашего чемпионата являются еще одним подтверждением этого, за что нам не может быть не стыдно. Но нам-то стыдно, а им – миллионы долларов. Так и живем, однако…

Антон ТОРГАШОВ

http://www.stapravda.ru/20161101/futbolnye_priklyucheniya_inostrantsev_v_rossii_97602.html