Форум «Россия студенческая» пройдет на базе СКФУ с 14 по 18 ноября

«Россия студенческая» / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

С 14 по 18 ноября в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета пройдет III Общероссийский форум «Россия студенческая» с участием около 700 лидеров студенческой молодежи более чем из 50 субъектов России. В соответствии с образовательной и культурной программами будут действовать семь основных направлений: «Студенческое самоуправление», «Компетенции», «Команда», «Интеллект», «Патриот», «Медиа» и «Творчество», по каждому из которых студенты посетят мастер-классы экспертов, представят свои работы и выполнят практические задания. Их также ждут встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти, видными общественными и политическими деятелями. Форум проводится с целью вовлечения студентов и студенческих объединений в деятельность советов обучающихся (студенческих советов). В числе организаторов форума выступают Ассоциация студентов и студенческих объединений России, Российский союз молодежи и СКФУ. Впервые форум «Россия студенческая» прошел в 2014 году в Казани. Результатом стала «дорожная карта» по развитию молодежных движений и объединений.

http://www.stapravda.ru/20161101/forum_rossiya_studencheskaya_proydet_na_baze_skfu_s_14_po_18_noy_97618.html