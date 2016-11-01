Экологически чистые виды транспорта спасут город-курорт Кисловодск

Проблемы перехода на экологически чистый транспорт в лечебных местностях рассмотрели на выездном заседание комитетов Совета Федерации в Кисловодске.

В Кисловодске более 85 процентов загрязнений атмосферного воздуха составляют выхлопы автомобилей, заявил глава города-курорта Александр Курбатов на состоявшемся на днях выездном заседании комитетов Совета Федерации.

Природное достояние Кисловодска – уникальный ландшафт (город находится в окруженной горными хребтами котловине), – с недавних пор стало и его бедой. В городе солнца и нарзана почти не бывает ветров. С одной стороны – отдыхающим комфортно, с другой – в атмосфере до опасной концентрации накапливаются загрязнения. Таким образом, курорт теряет один из своих главных природных лечебных факторов – кристально чистый воздух.

«Ахиллесову пяту» лучшего курорта страны пытались защитить еще в прошлом веке: в бытность СССР просто взяли и запретили въезд в Кисловодск иногороднего транспорта. При административно-командной системе управления страной такие проблемы решали в два счета. Да и автомобилей в личном пользовании в то время было – по пальцам перечесть.

Ныне, как доложил сенаторам глава города Александр Курбатов, на территории Кисловодска зарегистрировано 40156 автомобилей. Из них муниципальных – 84, пассажирских автобусов и маршруток – 174, иного автотранспорта – 4535 единиц. Все остальное, – 35451, – индивидуальные авто. И это только зарегистрированные в городе-курорте. А если прибавить те машины кисловодчан, что зарегистрированы не по месту жительства (закон это допускает), да тысячи иногородних машин, ежедневно въезжающих в город-курорт, то получится вообще умопомрачительное количество.

Впрочем, местные жители и отдыхающие и без всяких подсчетов видят, что с курортом происходит неладное: по главным магистралям машины идут непрерывным потоком в несколько рядов, на многих перекрестках пробки из десятков автомобилей, каждый из которых чадит удушающими выхлопами. Несколько лет назад одно из крупнейших предприятий города-курорта – ООО «Нарзан-гидроресурсы», для которого чистота окружающей среды – залог стабильности производства, затратило пять миллионов рублей собственных средств на исследования экологической обстановки в Кисловодске. Результаты были удручающие. В иных районах уровень загрязнения выше, чем в крупных промышленных городах. По мнению независимых экологов, 90 процентов всех загрязнений воздуха, почвы и воды на курорте создают автомобили.

Нынешняя администрация Кисловодска с привлечением Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии тоже провела оценку состояния воздушного бассейна города. Вывод курортологов: появление взвешенного аэрозоля в курортной зоне Кисловодска указывает на снижение реабилитационных свойств приземной атмосферы, да и концентрация тяжёлых металлов здесь выше, чем на контрольной высокогорной станции.

В общем, ясно: чтобы не потерять природные лечебные факторы курорта, необходимо срочно избавить Кисловодск, – или хотя бы его курортную зону, – от засилья экологически грязного автотранспорта.

Александр Курбатов напомнил, что три года назад правительство Ставропольского края приняло постановление «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение затрат по приобретению экологически чистых видов транспорта и созданию инфраструктуры для их использования». И это были не только слова. В краевом бюджете предусмотрели 35 миллионов рублей на субсидирование части затрат на приобретение электромобилей и создание инфраструктуры для их использования. Субсидия в сумме 350 тысяч рублей выделялась на каждый приобретенный электромобиль и до 500 тысяч рублей – на каждую зарядную станцию. Кроме того владельцам электромобилей посулили налоговые преференции.

Кончилось тем, что Кисловодское ЗАО «Автоколонна 1721» приобрело пять электромобилей и оборудовало три электрозаправочные станции. А ведь «Экотакси» с пониженным уровнем шума двигателя и нулевым количеством вредных выбросов еще и существенно экономичнее традиционных авто. При поездке на расстояние 100 километров расходы на бензин составляют 300 – 400 рублей, на газ- 200, на электроэнергию – до 100 рублей.

Как рассказал Александр Курбатов, ныне проекты по перевозке пассажиров на электротакси и электроавтобусах успешно осуществляются во многих странах и городах. Например, в Монреале, Лондоне, Ханое, Бангкоке, Боготе. А недавно Германия официально предложила Евросоюзу к 2030-му году отказаться от машин с бензиновыми и дизельными двигателями. К эксплуатации в Евросоюзе будут допускаться лишь автомобили, «не выбрасывающие в атмосферу выхлопные газы».

В России удачным примером внедрения электромобилей можно назвать Олимпийский парк в Сочи, где ежедневно используют десятки автомобилей на электротяге. В Кисловодске, увы, картина иная. На сегодняшний день в городе выдано 335 лицензий на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, фактически же ее осуществляет около 2000 такси. Из них только пять на электрической тяге.

На сегодняшний день «Автоваз» предлагает 120 электромобилей стоимостью по 900 тысяч рублей. Ясно, что только очень веские аргументы могут побудить «таксующего» частника приобрести почти за миллион рублей автомобиль, уступающий иномаркам по многим характеристикам. Да и инерцию привычки к бензиновым авто преодолеть можно только явными выгодами эксплуатации электромобилей на курорте.

Таким аргументом Александр Курбатов считает запрет на въезд в курортную зону экологически грязных видов транспорта.

– Многие отдыхающие жалуются на загрязняющие воздух автомобильные выхлопы. Но у нас нет никаких правовых, нормативных способов ограничить движение экологически грязных автомобилей рядом с санаториями.

Конкретный выход из правового тупика, в котором оказались власти Кисловодска, предложил участвовавший в выездном заседании Совфеда представитель Министерства транспорта России Владимир Луговенко. Он напомнил, что Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» дает право органам государственной власти субъектов Российской Федерации вводить ограничения на передвижение транспортных средств в местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях.

– Право-то законодатель дал, а вот механизма его реализации до сих пор нет, – пояснил представитель Минтранса и рассказал, как профильное министерство пытается устранить это упущение.

Уже подготовлены и направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации поправки в Правила дорожного движения, предусматривающие введение новых дорожных знаков «Экологический класс», которые можно совмещать с ныне действующими знаками. То есть, местным властям достаточно будет определить зоны города, в которых запрещено движение автотранспорта ниже определенного экологического класса, установить соответствующие дорожные знаки и следить за их неукоснительным соблюдением. Более того, Минтранс предложил ввести знаки «Электромобили» и «Кроме электромобилей», которые позволят даже выделять специальные полосы на дороге и специальные парковки для экологически чистого транспорта.

– Этот проект Постановления Правительства России уже прошел согласования с соответствующими федеральными органами власти. Мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время. Тогда у муниципалитетов развяжутся руки.

Глава Кисловодска настолько обрадовался сообщению представителя Минтранса, что попросил сенаторов включить в протокол Решения рекомендацию Правительству РФ ускорить рассмотрение проекта данного Постановления. Однако тут, словно ушат холодной воды, пыл остудило замечание председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского:

– А где глава города возьмет деньги на покупку электромобилей?

Поскольку речь идет, как минимум, о сотне экологически чистых такси, Александр Курбатов вынужден был признать, что «сейчас такой возможности нет». Причем, не только у муниципального, а и у регионального бюджетов.

Но тут Владимир Луговенко напомнил, что по инициативе Президента Путина 2017-й год объявлен в России Годом охраны окружающей среды и представил подготовленную Минтрансом концепцию «зеленой мобильности». Ее ключевой принцип – переход к новой пирамиде транспортных приоритетов. Если сейчас самой широкой частью пирамиды являются индивидуальные автомобили, то в будущем ее должны занять велосипедисты и пешеходы. Для Кисловодска, который из конца в конец можно пересечь пешком за час, а на велосипеде – за полчаса, новая пирамида Минтранса более чем приемлема. А проблему пресловутого «сложного рельефа» (то есть множества подъемов и спусков) можно легко решить с помощью установленной на велосипеде электрической батареи. Отечественный электровелосипед (электосамокат) на одной подзарядке от бытовой розетки способен проехать 20 километров, что вполне достаточно для передвижения по Кисловодску. Стоит этот идеальный для города-курорта экотранспорт порядка 30 тысяч рублей.

О том, что велосипед может стать весьма массовым и эффективным транспортом, свидетельствует опыт многих европейских, азиатских и североамериканских городов. Владимир Луговенко показал фото велодорожки с установленным на ней счетчиком в одном из европейских провинциальных городов, сопоставимом с Кисловодском. Так вот, беспристрастный прибор зафиксировал, что каждый день мимо него проезжало в среднем по две тысячи велосипедистов. Однако за время пребывания в Кисловодске представитель Минтранса не заметил в городе-курорте ни велодорожек, ни мало-мальски интенсивного движения велосипедистов. Так что для местных властей здесь есть широкое поле деятельности.

Председательствовавший на выездном заседании комитетов Совета Федерации Валерий Рязанский горячо поддержал Владимира Луговенко:

– Это прекрасное направление развития экологически чистого транспорта. К тому же оно не требует значительных финансов.

Народная мудрость гласит: «По одежке протягивай ножки». Нынешняя финансовая «одежка» города-курорта и региона не позволяет в ближайшее время перейти на массовое использование электротакси и электроавтобусов. Но она нисколько не мешает властям буквально с завтрашнего дня начать переход к предложенной Минтрансом новой пирамиде транспортных приоритетов. При должном рвении вполне возможно добиться, чтобы в курортный сезон 2017-го года большинство отдыхающих и жителей Кисловодска передвигались по городу-курорту пешком или на велосипедах.

http://www.stapravda.ru/20161101/ekologicheski_chistye_vidy_transporta_spasut_gorodkurort_kislovo_97632.html