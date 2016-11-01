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1 ноября 2016 г.
Учились снимать и позировать / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке

Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке

Ипатовский фотограф-профессионал Наталия Акинина провела мастер-класс для членов районной организации Всероссийского общества инвалидов. У нее уже было несколько выставок работ в рамках городских и районных мероприятий.

Участники встречи узнали в этот день многое. Наталия рассказала о тонкостях своей профессии, о которых большинство слушателей никогда даже не задумывались. Например, как нужно держать фотоаппарат, чтобы изображение не было расплывчатым, смазанным. Слушатели теперь знают, как позировать, чтобы скрыть двойной подбородок или выглядеть стройным.

В основном участники мастер-класса просто снимают своих родных, друзей, а вот Олег Семенов выполняет важную миссию – фотографирует, снимает и монтирует видеоролики для районной общественной организации инвалидов и размещает их в Интернете.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161101/dlya_chlenov_ipatovskogo_obschestva_invalidov_proveli_masterklas_97594.html
Фотография к статье Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке
Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке
Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке
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Для членов ипатовского общества инвалидов провели мастер-класс по фотосъемке
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