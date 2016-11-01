Бюджетные корректировки и другие актуальные законы / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

Второе заседание Думы Ставропольского края шестого созыва прошло под председательством спикера регионального парламента Геннадия Ягубова.

Основными вопросами повестки дня стали изменения в бюджет 2016 года, корректировка законодательства в сфере управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности края, совершенствование системы оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Определились депутаты и с тем, какой будет величина прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае в 2017 году.

Традиционно в работе заседания приняли участие члены краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, представители ряда федеральных структур и муниципальных образований.

Перед началом основной работы заседания Геннадий Ягубов вручил медаль «За заслуги в развитии законодательства в Ставропольском крае» Александру Акимовичу Шиянову. Сегодня он активно работает в краевой ветеранской организации и совете старейшин, а ранее являлся председателем краевого парламента второго созыва, три раза избирался депутатом Думы.

Работу заседания депутаты начали с изменений в закон, направленный на государственную поддержку развития сельского хозяйства, подготовленный профильным комитетом Думы. Теперь документ дополнен направлением по обеспечению АПК Ставрополья квалифицированными кадрами в форме финансирования дополнительного профессионального образования и проведения соревнований среди субъектов господдержки. Также предусмотрено возмещение части затрат организациям, связанным с производством хлопка. Расширен и перечень субсидируемой техники, оборудования и расходных материалов, которые необходимы для развития в крае питомниководства.

Далее законодатели рассмотрели вопрос «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год». Представляя документ депутатам, заместитель председателя ПСК – министр финансов края Лариса Калинченко рассказала, что предложенные корректировки связаны с изменением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, уточнением плановых показателей поступлений неналоговых и налоговых доходов, в том числе акцизов на ГСМ, из которых формируется дорожный фонд, и акцизов на алкогольную продукцию местных производителей. В расходной части казны получили дополнительную поддержку традиционно приоритетные направления: лекарственное обеспечение, социальные выплаты, сельское хозяйство и промышленность. Отдельно подчеркивалось, что эти изменения не приведут к дополнительным заимствованиям и росту бюджетного дефицита. В своих выступлениях депутаты отметили, что законопроект был рассмотрен во всех думских комитетах, где в него были внесены необходимые коррективы. Большинством голосов парламентариев он был принят.

Проголосовали депутаты и за новый вариант Закона «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края». Изменения в документ предусматривают предоставление бесплатной юридической помощи по вопросам пересмотра результатов определения кадастровой стоимости недвижимости для неработающих пенсионеров, инвалидов третьей группы, ветеранов боевых действий и иных категорий граждан.

Также приняты изменения в законодательство в сфере управления и распоряжения имущественными объектами государственной собственности края. Они направлены на усиление контроля над этим важным процессом со стороны депутатского корпуса.

Поддержку законодателей получил и законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2017 год». Этот документ необходим для определения размеров социальных доплат к пенсиям, предусмотренных федеральным законодательством. В сравнении с текущим годом сумма вырастет на шесть процентов и составит 7975 рублей. Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева отметила, что эта величина учитывает реальные возможности бюджета и необходимость выполнения социальных обязательств перед пенсионерами.

– Хотелось бы, конечно, больше помочь, но и эта сумма является для многих значимой. Задача нашего комитета и Думы – заботиться о людях, об их здоровье и благополучии. При каждой возможности мы и коллеги по депутатскому корпусу будем это делать, – отметила Валентина Муравьева.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161101/byudzhetnye_korrektirovki_i_drugie_aktualnye_zakony_97635.html