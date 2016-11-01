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1 ноября 2016 г.

Алексей Гоноченко возглавил обновленный состав совета старейшин при Думе Ставрополья

Алексей Гоноченко

1 ноября состоялось первое заседание обновленного состава совета старейшин при Думе СК под председательством спикера краевого парламента Геннадия Ягубова. В него вошли 15 человек – это авторитетные жители края, имеющие большой трудовой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

– За период работы Думы IV-V созывов совет старейшин стал основным и главным общественно-консультативным органом при законодательной власти края, – отметил, открывая заседание, Геннадий Ягубов. – Совет никогда не был в стороне от насущных проблем, которые обсуждала Дума. Это поддержка ветеранов, взаимодействие с ветеранскими организациями, вопросы воспитания гражданственности и патриотизма в молодежной среде, налаживание межнациональных отношений.

Как прозвучало, депутаты всегда очень внимательно относятся к рекомендациям Совета старейшин и надеются, что и в новом составе этот орган останется площадкой для конструктивного диалога и общения всех заинтересованных сторон.

Затем новый состав совета старейшин выбрал председателя. Им стал бессменный руководитель этого совещательного органа, бывший депутат Думы СК, председатель краевой организации ветеранов Алексей Гоноченко. Заместителем выбрали почетного гражданина Ставропольского края Александра Шиянова, за плечами которого также многолетняя работа в краевом парламенте.

Старейшины утвердили план работы на предстоящий год, где значится ряд актуальных мероприятий, в том числе подготовка к 74-летию освобождения Ставрополья от фашистов, развитие поисковой деятельности по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне, выработка решений проблем в социальном и медицинском обслуживании граждан старшего возраста. Также были приняты предложения провести работу по увековечиванию памяти Риммы Ивановой, ставропольчанки – единственной женщины, награжденной Георгиевским крестом в годы Первой мировой войны, и организовать работу по изучению в школах истории Ставрополья и казачества.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161101/aleksey_gonochenko_vozglavil_obnovlennyy_sostav_soveta_stareyshi_97675.html
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