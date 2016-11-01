500 педагогов собрал фестиваль «Талант-2016» в Невинномысске

Мудрое изречение гласит: «Самый длинный путь начинается с маленького шага». Таким «шагом» шестнадцать лет назад для учительского сообщества Ставрополья стало проведение в Невинномысске, на базе гимназии № 10 «ЛИК», первого краевого открытого педагогического фестиваля «Талант».

Символично, что для фестиваля «Талант-2016», прошедшего 1 ноября в Невинномысске, выбрали такой девиз: «Сделайте шаг вперед, и вы достигнете новых успехов!». Фестиваль собрал более 500 учителей из городов и районов Ставрополья, и по устоявшейся традиции начался с театрализованного представления, подготовленного учениками гимназии № 10. Затем к собравшимся обратились бессменный вдохновитель и «мотор» «Таланта», директор «ЛИКа» Александр Калкаев, а также живой талисман учительского форума – Маленький Принц.

Ну а старт непосредственной работе в рамках фестиваля дал министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра. Он подчеркнул, что образовательный и интеллектуальный потенциал Ставрополья в немалой степени зависит от педагогов. И нынешний форум вновь показывает талант учителя, который не просто передает знания, а максимально раскрывает возможности каждого ребенка.

Да, именно такие учителя – творческие, неравнодушные собрались в Невинномысске. Во время фестиваля прошло традиционное чествование номинантов Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. Также специальный диплом Евгений Козюра вручил победителю краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016», преподавателю иностранного языка лицея № 5 Ставрополя, Юлии Гусак.

Кстати, принял участие в «Таланте-2016» и абсолютный победитель Всероссийского учительского конкурса этого года, преподаватель русского языка и литературы школы № 7 Армавира Александр Шагалов. По ходу фестиваля корреспондент «СП» попросил гостя поделиться своими впечатлениями. Было заметно, что лучшего учителя России переполняют эмоции.

– То, что я увидел, меня просто потрясло, – подчеркнул Александр Шагалов. – Спасибо за приглашение на этот замечательный форум! Во-первых, здесь царит непередаваемая атмосфера сотворчества. Во-вторых, проделана огромная работа: ведь каждая презентация, каждый мастер-класс – это большой труд. И самое главное – каждый здесь может поделиться своим опытом, идеями с коллегами. Я, например, провожу мастерскую «От голоса автора к смыслу художественного произведения. Работа на уроках литературы».

Как рассказал Александр Шагалов, впечатлил его и такой факт: учащиеся невинномысской гимназии № 10 «ЛИК» занимаются, кроме прочего, художественными переводами с английского… стихотворений зарубежных авторов. Сборник таких переводов (кстати, восьмой по счету) был презентован каждому участнику «Таланта-2016».

Мастер-классы, панорама педагогического опыта, дискуссии – программа фестиваля, как всегда, была очень насыщенной. Большой интерес вызвал «Час министерства образования и молодежной политики СК». Речь шла о самых острых проблемах образования.

Говоря в целом об учительском форуме, стоит подчеркнуть – формат фестиваля никогда не предполагал какой-либо соревновательности. Его участникам нужно было наглядно донести свои идеи, предложения до единомышленников. Причем каждый самостоятельно определяет формы, методы и способы презентации.

Фестиваль завершен, но через год Невинномысск снова соберет самых талантливых и ярких педагогов края.

http://www.stapravda.ru/20161101/500_pedagogov_sobral_festival_talant2016_v_nevinnomysske_97663.html