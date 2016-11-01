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1 ноября 2016 г.

150-летний юбилей отметила школа № 1 в Пятигорске

Пятигорской школе № 1 исполнилось 150 лет.

На торжественный вечер по этому случаю пришли не только педагоги, сегодняшние ученики и их родители, но и выпускники прошлых лет.

В 1866 году местное уездное училище преобразовали в классическую прогимназию: сначала четырехклассную, а с 1891-го – шестиклассную. В 1905 году учебное заведение получило статус Пятигорской классической мужской гимназии.

Первая школа гордится многими своими бывшими учениками. В их числе поэт и драматург Сергей Михалков, востоковед и дипломат Николай Федоренко, народный артист СССР Михаил Водяной...

Бывший ученик школы № 1 писатель, журналист, председатель Советского комитета защиты мира, почетный гражданин Пятигорска Генрих Боровик напомнил собравшимся о самом тяжелом для учебного заведения времени – оккупации Пятигорска в 1942-1943 годах.

– Несмотря ни на что, школа делала свое дело, давала нам знания. Я благодарен всем, кто обучал нас тогда. Эта школа подарила мне много друзей разных национальностей.

Педагогический коллектив тепло поздравила с юбилеем председатель городской Думы Людмила Похилько. От главы Пятигорска Льва Травнева школе вручили компьютерную технику.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161101/150letniy_yubiley_otmetila_shkola__1_v_pyatigorske_97673.html
Фотография к статье 150-летний юбилей отметила школа № 1 в Пятигорске
Пятигорской школе № 1 исполнилось 150 лет.
Пятигорской школе № 1 исполнилось 150 лет.
Фото пресс-службы администрации Пятигорска
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