150-летний юбилей отметила школа № 1 в Пятигорске
На торжественный вечер по этому случаю пришли не только педагоги, сегодняшние ученики и их родители, но и выпускники прошлых лет.
В 1866 году местное уездное училище преобразовали в классическую прогимназию: сначала четырехклассную, а с 1891-го – шестиклассную. В 1905 году учебное заведение получило статус Пятигорской классической мужской гимназии.
Первая школа гордится многими своими бывшими учениками. В их числе поэт и драматург Сергей Михалков, востоковед и дипломат Николай Федоренко, народный артист СССР Михаил Водяной...
Бывший ученик школы № 1 писатель, журналист, председатель Советского комитета защиты мира, почетный гражданин Пятигорска Генрих Боровик напомнил собравшимся о самом тяжелом для учебного заведения времени – оккупации Пятигорска в 1942-1943 годах.
– Несмотря ни на что, школа делала свое дело, давала нам знания. Я благодарен всем, кто обучал нас тогда. Эта школа подарила мне много друзей разных национальностей.
Педагогический коллектив тепло поздравила с юбилеем председатель городской Думы Людмила Похилько. От главы Пятигорска Льва Травнева школе вручили компьютерную технику.
Фото пресс-службы администрации Пятигорска