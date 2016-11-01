Фотография к статье 14-летняя тхеквондистка из Ессентуков взяла «серебро» на международном турнире
14-летняя тхеквондистка из Ессентуков взяла «серебро» на международном турнире
14-летняя ессентукская тхеквондистка Юлия Колосова привезла серебряную медаль с Международных соревнований ВТФ 15th Galeb Belgrade Trophy-Serbia Open, прошедших в Белграде.
В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 43 стран. Юлия лишь в финальном поединке уступила хорватской спортсменке.
Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы администрации Ессентуков
http://www.stapravda.ru/20161101/14letnyaya_tkhekvondistka_iz_essentukov_vzyala_serebro_na_mezhdu_97671.html
Фото пресс-службы администрации Ессентуков