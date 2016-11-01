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1 ноября 2016 г.

14-летняя тхеквондистка из Ессентуков взяла «серебро» на международном турнире

Ессентукская тхеквондистка Юлия Колосова привезла серебряную медаль, уступив лишь хорватской спортсменке

14-летняя ессентукская тхеквондистка Юлия Колосова привезла серебряную медаль с Международных соревнований ВТФ 15th Galeb Belgrade Trophy-Serbia Open, прошедших в Белграде.

В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 43 стран. Юлия лишь в финальном поединке уступила хорватской спортсменке.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы администрации Ессентуков
http://www.stapravda.ru/20161101/14letnyaya_tkhekvondistka_iz_essentukov_vzyala_serebro_na_mezhdu_97671.html
Фотография к статье 14-летняя тхеквондистка из Ессентуков взяла «серебро» на международном турнире
Ессентукская тхеквондистка Юлия Колосова привезла серебряную медаль, уступив лишь хорватской спортсменке
Ессентукская тхеквондистка Юлия Колосова привезла серебряную медаль, уступив лишь хорватской спортсменке
Фото пресс-службы администрации Ессентуков
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