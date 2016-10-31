Житель Михайловска спас на пожаре малыша и двух пенсионеров

Пожар произошел в доме №165 на улице Ленина города Михайловска. Загорелась седьмая квартира на третьем этаже. Ядовитый черный дым заполнил подъезд и отрезал путь к спасению жильцам с верхних этажей. А в квартире тем временем полыхала мебель, бытовые приборы, пластиковые окна… Вокруг дома собралось много любопытных. В их числе двадцатичетырехлетний Александр Копейкин. Услышав предположение, что в горящей квартире могут быть люди, он бросился на помощь.

Первым делом Александр обесточил квартиру, а затем взломал запертую дверь. Из объятого пламенем жилья он вывел двух пенсионеров, находящихся в полуобморочном состоянии, и трехлетнего малыша. Как оказалось, причиной пожара стала шалость ребенка – он играл с зажигалкой и случайно поджег занавеску. Мальчик испугался, закрыл дверь и убежал в комнату к дедушке с бабушкой, ничего им не сказав.

Житель Михайловска Александр Копейкин работает водителем пожарного автомобиля в 14 пожарно-спасательной части краевого центра. Его решительные и умелые действия высоко оценены руководством МЧС края.

http://www.stapravda.ru/20161031/zhitel_mikhaylovska_spas_na_pozhare_malysha_i_dvukh_pensionerov_97606.html