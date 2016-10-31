В Ставрополе автоледи въехала в здание

30 октября около 23 часов 30 минут водитель автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Мира, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, после чего автомашина въехала в кирпичную колонну, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 34-летняя жительница Ставрополя, с травмой головы и грудной клетки была доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Л. ЛАРИОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161031/v_stavropole_avtoledi_vekhala_v_zdanie_97625.html