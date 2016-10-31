Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
31 октября 2016 г.

В Ставрополе автоледи въехала в здание

30 октября около 23 часов 30 минут водитель автомашины «ВАЗ-21099», двигаясь по улице Мира, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, после чего автомашина въехала в кирпичную колонну, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель – 34-летняя жительница Ставрополя, с травмой головы и грудной клетки была доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение.

Л. ЛАРИОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161031/v_stavropole_avtoledi_vekhala_v_zdanie_97625.html
Фотография к статье В Ставрополе автоледи въехала в здание
В Ставрополе автоледи въехала в здание
В Ставрополе автоледи въехала в здание
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
В Ставрополе автоледи въехала в здание
В центре Ставрополя мужчина покончил жизнь самоубийством
Четыре человека пострадали в тройном ДТП под Пятигорском
В Ставрополе столкнулись «Лада Гранта» и маршрутка, два человека пострадали
В Пятигорске водитель автомашины сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Ставрополь
120 кадетов пополнили ряды Ставропольского президентского училища
Казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» представит новую программу в Ставрополе
Стартовал V чемпионат Ставропольского края по баскетболу среди мужчин
Газету «Ставропольская правда» вновь возглавил Василий Балдицын
Сбербанк провел в Ставрополе День финансовой грамотности для журналистов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!