В Пятигорске водитель автомашины сбил пешехода и скрылся с места происшествия

29 октября в 14 часов 30 минут на 0-м километре автодороги «СЗО города Пятигорска» неустановленный водитель на неустановленной автомашине сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. С травмой головы 70-летняя пенсионерка была госпитализирована. Водителю грозит лишение водительских прав за оставление места происшествия.

http://www.stapravda.ru/20161031/v_pyatigorske_voditel_avtomashiny_sbil_peshekhoda_i_skrylsya_s_m_97619.html