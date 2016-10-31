В Невинномысске подвели итоги военно-спортивной игры «Орлёнок»
На базе оздоровительного лагеря «Старт» Кочубеевского района прошла традиционная, XVIII военно-спортивная игра «Орлёнок» для молодежи допризывного возраста Невинномысска. Также в игре приняли участие команды допризывников из Михайловска, Ставрополя, Ипатовского района. Всего «Орленок» объединил более ста молодых людей в условиях, приближенных к военно-полевым учениям. Организатор мероприятия – комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Невинномысска.
Три дня ребята выясняли, кто лучше подготовлен к защите Родины. Марш-бросок, военизированная эстафета, ночное ориентирование, песенное состязание, конкурсы «Я – гражданин России», «Стрелковый поединок» – все это и многое другое было в программе «Орленка»-2016. Его кульминацией, как сообщили в мэрии Невинномысска, стала тактическая игра на местности «Атака» с элементами пейнтбола.
В результате упорной борьбы лучшей признана команда штаба юнармейского движения Поста № 1 Невинномысска.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска