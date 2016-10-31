В Невинномысске открыли новый спортивно-игровой городок
Очередной, только в этом году уже 15-й спортивно-игровой комплекс появился в Невинномысске благодаря спонсорской поддержке предприятий. В этот раз спортивно-игровое новоселье отпраздновали в самом красивом и экологически благополучном уголке города – старейшем парке «Шерстяник».
Как рассказали в администрации Невинномысска, в составе нового объекта – разнообразные качели-карусели и горки, порядка полутора десятков уличных тренажеров. Также, в целях обеспечения безопасности, установлена система видеонаблюдения.
Осваивать городок будут не только дети, но и взрослые, в том те, кто занимается в «Академии здоровья Василия Скакуна», филиал которой дислоцируется поблизости. Появилась новая спортивно-игровая площадка благодаря финансовой поддержке городских инициатив Невинномысской ГРЭС ПАО «Энел Россия».
Фото пресс-службы аминистрации Невинномысска