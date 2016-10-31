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31 октября 2016 г.

В Невинномысске открыли новый спортивно-игровой городок

Очередной, только в этом году уже 15-й спортивно-игровой комплекс появился в Невинномысске благодаря спонсорской поддержке предприятий. В этот раз спортивно-игровое новоселье отпраздновали в самом красивом и экологически благополучном уголке города – старейшем парке «Шерстяник».

Как рассказали в администрации Невинномысска, в составе нового объекта – разнообразные качели-карусели и горки, порядка полутора десятков уличных тренажеров. Также, в целях обеспечения безопасности, установлена система видеонаблюдения.

Осваивать городок будут не только дети, но и взрослые, в том те, кто занимается в «Академии здоровья Василия Скакуна», филиал которой дислоцируется поблизости. Появилась новая спортивно-игровая площадка благодаря финансовой поддержке городских инициатив Невинномысской ГРЭС ПАО «Энел Россия».

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161031/v_nevinnomysske_otkryli_novyy_sportivnoigrovoy_gorodok_97613.html
Фотография к статье В Невинномысске открыли новый спортивно-игровой городок
В Невинномысске в старейшем парке «Шерстяник» открыли спортивно-игровой комплекс
В Невинномысске в старейшем парке «Шерстяник» открыли спортивно-игровой комплекс
Фото пресс-службы аминистрации Невинномысска
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