Ставропольские рукопашники завоевали 10 медалей на первенстве России в Санкт- Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок 18-20 лет, собравшее более полутора сотен участников в составах 28 команд, представляющих 25 субъектов Федерации. Награды соревнований были разыграны в 17 весовых категориях.

Ставропольские спортсмены завоевали десять медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых. Победителями первенства страны стали Наталья Дмитриенко (весовая категория до 46 кг, ставропольская ДЮСШ единоборств, тренер Николай Сизененко) и Станислав Ли (до 65 кг, Предгорный район, тренер Александр Денисов). Все победители и призеры соревнований завоевали право участия в чемпионате России, который пройдет в декабре в Орле.

http://www.stapravda.ru/20161031/stavropolskie_rukopashniki_zavoevali_10_medaley_na_pervenstve_ro_97610.html